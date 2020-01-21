عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصممة بولندية تطور كرسى أوفلاين مخصصا لمدمنى الهواتف الذكية

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طورت مصممة بولندية تدعى " أجاتا نوفاك" "كرسى مخصصا لمدمنى الهواتف الذكية، والذى يمنعهم من الوصول إلى الإنترنت، لمساعدتهم على العودة إلى الواقع والاسترخاء، كما يوفر الكرسى- المنجد بالقماش الناعم والأغطية الرمادية- مساحة مريحة وحميمة وصامتة لعزل المستخدم عن البيئة المحيطة.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تكمن الميزة الرئيسية بهذا الكرسى هى ما يسمى بـ "الجيب غير المتصل بالإنترنت"، الذى يحول دون وصول إشارات الواى فاى وإشارات الهاتف المحمول إلى أى جهاز موصول بالداخل.

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وقالت "نوفاك" أن الدراسات تشير إلى أن المستخدم العادى يفتح الهاتف 110 مرات فى اليوم، ويحطم الرقم القياسى حتى 900، لذا بدأت فى تطوير هذا الكرسى غير المتصل بالإنترنت منذ عام 2015 ، أثناء دراسة تصميم الأثاث فى جامعة الفنون الجميلة فى بوزنان ببولندا، وفى هذا الوقت، تم تقدير متوسط ​​الوقت الذى يقضيه الأشخاص على هواتفهم بحوالى ساعتين يوميًا.

ومع ذلك، بعد أقل من خمس سنوات، ذُكر أن متوسط ​​الاستخدام زاد إلى حوالى أربع ساعات يوميًا.

وأضافت نوفاك: "لقد لاحظت الناس وسلوكهم، فى ذلك الوقت، كان من المحتمل أن ترى أشخاصًا عالقين مع هواتفهم ولكن أصبح الأمر عاديًا الآن نوفاك، فنحن متحمسون أكثر من اللازم، لذا نتحول الآن إلى أنشطة مثل التأمل واليقظة، حيث نحتاج إلى حلول لمساعدتنا على الهدوء والاسترخاء".

وقالت نوفاك: "لدينا تطبيقات تساعدنا على الهدوء قبل النوم، لكننى ما زلت أعتقد أننا نشعر بتحسن عندما ننسى هواتفنا الذكية للحظة، ولا نسمع الإشعارات، بل نستمتع بها فقط، وتطبيق هذا الأمر أصعب بكثير، لأننا ببساطة مدمنون عليه".