عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا تتجاهل تحذيرات أمريكا وترفض حظر هواوي

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري برايتون، الإثنين، أن التكتل لن يحظر بشكل صريح شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" أو أي موردين لمعدات شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة، عندما يكشف التكتل توصيات للدول الأعضاء بهدف التخفيف من المخاطر الأمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.



وقال برايتون في مؤتمر صحفي في باريس: "إن الاتحاد الأوروبي سيكشف مجموعة تدابير صارمة وحذرة موصى بها مع نهاية هذا الشهر".

وأضاف المفوض الأوروبي أنه لن يتم استبعاد أي شركة في توصيات الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعارضت الولايات المتحدة أوروبا بشأن هذه الخطوة العام الماضي، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استبعاد شركة هواوي من المشاركة في توسيع شبكات الجيل الخامس لديها.

وتقول واشنطن إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة تشكل خطرا للأمن القومي الأمريكي، وهي ادعاءات ينفيها مسؤولو هواوي والحكومة الصينية.

وسعى التكتل الأوروبي إلى تنسيق موقف الدول الأعضاء بشأن شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتجنب الانتقام المحتمل للولايات المتحدة أو الصين باستهداف أي دولة أوروبية على حدة.

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وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بشركاء جديرين بالثقة في تطوير البنية التحتية التي تعد ضرورية للأمن القومي وتعهدت بالنظر في قوانين البلد الأم للمورد قبل شراء منتجاته.

ومع ذلك ، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يكفي من الصلاحيات لكي يبلغ الدول الأعضاء ما الذي ينبغي عليها فعله، حيث إن اتخاذ أي قرار بحظر الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي يقع على عاتق الدول الأعضاء.

وقد أبرمت العديد من شركات الاتصالات في مختلف الدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات مع شركة هواوي بشأن شراء معدات شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

وأعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، الشهر الماضي، تحقيق أرباح قياسية خلال العام الحالي رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.

وقال إريك شو، رئيس مجلس عملاق التكنولوجيا الصيني، في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد: "رغم تضافر جهود الحكومة الأمريكية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا".

وذكر شو أن إيرادات مبيعات هواوي خلال العام الحالي ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريبا سنويا.

واعترف شو أن هذه الأرقام "أقل من تقديراتنا الأولية"، مضيفا أنهم "يقفون بقوة في مواجهة المحنة".

كانت إيرادات هواوي قد زادت في 2018 بنسبة 19.5% سنويا.