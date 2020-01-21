عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتاة هندية تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر فى العالم

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دخلت الفتاة الهندية، نيلانشي باتل، موسوعة جينيس عام 2018 بفضل طول شعرها الذي بلغ 170.5 سم وقتها، ولكن حساب الموسوعة عبر موقع "انستجرام"، جدد حساب طول شعرها ليؤكد استمرارها فى تسجيل أسمها كأطول شعر لفتاة فى العالم، حيث أصبح طوله 190 سم.



وكتب الحساب الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية على موقع "انستجرام": لقد أعدنا قياس حاملة لقب أطول شعر في العالم المراهقة نيلانشي باتل من الهند.

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وقالت باتل البالغة من العمر 17 عامًا فى تصريحات لصحيفة هندية أن السر وراء شعرها الطويل، هو استخدامها زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية، وأضافت :"أنا أحب شعري ولا أريد قصه لقد كان هذا حلم أمي أن يدخل اسمي في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية".

وعندما سئلت عن طريقة عنايتها بشعرها أشارت باتل إلى أنها تغسله مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف وساعة كاملة للتمشيط.

ومن ناحية أخري أعلنت موسوعة جينيس منذ أيام ،عن دخول الطفل "مونتي" 14 عاما، موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، بحفظ مقدمات 129 كتابا‎، بعد تحدى والده "فابيان لورد"، وهو منتج تلفزيونى على الدخول فى موسوعة الأرقام القياسية، وقام مونتي بدارسة بداية 200 عمل باستخدام تقنيات التصور، ثم جلس فى أحد الفصول الدراسية فى مدرسته ببريطانيا، وتم تصويره وهو يقرأ السطور الأولى لـ129 كتابا بشكل صحيح دون أخطاء.

وكتب والده عبر حسابه بموقع "تويتر" :" يسرنى أن أعلن هذا الصباح أننا تلقينا إخطارًا رسميًا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأصبح مونتي الآن صاحب رقم قياسي عالمي جديد".

واحتوت قائمة الكتب على العديد من الأطفال المفضلة، مثل سلسلة هاري بوتر، وأيضا على مسرحيات ويليام شكسبير وغيرهم من الأعمال الشهيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.