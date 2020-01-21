دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Pocophone F2 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف Pocophone F2 Lite في أحدث التسريبات التي تؤكد على أن الهاتف يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 765، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

بعد إعلان شاومي مؤخراً عن إنفصال علامة Poco التجارية، تستعد الشركة خلال الفترة القادمة لإطلاق أول إصداراتها كعلامة تجارية مستقلة، وقد رصد هاتف Pocophone F2 بالفعل في بعض التسريبات، كما إستعرضت تسريبات أخرى اليوم تصميم هاتف Pocophone F2 Lite.

وتكشف التسريبات الجديدة عن شاشة مسطحة في هاتف Pocophone F2 Lite تضم نتوء القطرة العلوي للكاميرة الأمامية، كما يتميز بحواف جانبية أقل سماكة من الإصدار الحالي، حيث يحاكي تصميم هاتف Redmi Note 8.

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كما يظهر عنوان POCO F2 Lite في صورة أخرى للهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي في فئة الإصدارات المتوسطة المميزة بالتكلفة الأقل، كما تؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار سيضم رقاقة كوالكوم Snapdragon 765، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يعمل هاتف POCO F2 Lite بنظام تشغيل Android 10، لذا نترقب تأكيد علامة POCO التجارية على الإصدارات الأولى للشركة كعلامة تجارية منفصلة عن شاومي لاحقاً هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Pocophone F2 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.