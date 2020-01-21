شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل فهمى: على المجتمع العربى التركيز على مصالحه حتى لا يفقد مصداقيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل فهمى وزير الخارجية السابق ان المجتمع الدولي يشهد حاليا حالة من الاضطراب الشديد والسبب فى ذالك يرجع الى عدم وجود توازن عسكرى واقتصادى على المستوى العالمي وكذألك على مستوى الشرق الاوسط. مشيرا الى انه يجب على المجتمع العربي ان يعيد التركيز على مصالحة ويتخذ مواقف اكثر ايجابية حتى لا يفقد هويته العربية والثقافية وحتى لا يفقد مصداقيته السياسية و يكون له دور مؤثر على الدول المجاورة.

وتابع فهمى خلال لقائه في برنامج القاهرة الان المذاع على قناة الحدث وتقدمة الاعلامية لميس الحديدي المشهد فى برلين نرى ان بعض الاعضاء من المجتمع الدولي تحدث عن وجود ساحة وطنية فى ليبيا دون مشاركة حقيقية للأطراف الليبية فى الحوار وكان لمصر دور رئيسي فى هذا الحوار وسوف يكون هناك قريبا حوار عسكري فى جنيف يجمع بين حفتر والسراج .

وواصل فهمى قائلا اثار التدخل التركى فى ليبيا الكثير من القلق والمشاكل حيث تم نقل الالاف المرتزقة امام اعين الكثير من قادة المجتمع الدولى دون تحرك وأن السبب لنقل هؤلاء المرتزقة ليس حماية السراج كما هو معلن ولكنه لخلق اضطراب فى الساحة يقلق أطراف رئيسية منها مصر.

واكد فهمى على أن الجيش المصري حكيم وحذر جدا في استخدام ثقلة خارج حدوده والتسرع فى الحرب غير وارد والسماح بالمساس بالأمن القومي المصري عير وارد .