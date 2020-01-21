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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تعد تطبيقات الكاميرا الأكثر شعبية على كلا من متجر آب ستور وGoogle Play، إلا أن تقرير جديد حذر مستخدمي أندرويد من حوالي 30 تطبيق كاميرا "خطير" تم تنزيلها بالفعل 1.4 مليار مرة، وفي منشور حول هذه التطبيقات، أوضح الباحث برنارد باير: "عندما تقوم بتنزيل تطبيق كاميرا، فمن المحتمل أنك تتوقع أن تضيف مكياجًا أو فلترا للرسوم المتحركة على وجهك للحصول على صور شخصية أكثر إثارة للاهتمام، أو لتنظيف بعض الصور السفلية، لكن في الخلفية، لا تتوقع أن تكشف هذه التطبيقات عن بياناتك وتبيعها، أو تعرض لك إعلانات ضارة دون توقف، أو تعيد توجيهك إلى مواقع التصيد، أو حتى التجسس عليك".



فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها التحذير من تطبيقات خبيثة، حيث أزالت جوجل في السابق 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد، وقد قام الباحثون بتحليل أفضل 30 نتيجة تم عرضها على متجر Google Play بعد البحث عن "beauty camera"، وقد نظروا في ثلاثة عوامل لكل تطبيق وهى مقدار الأذونات الخطيرة التي تطلبها التطبيقات، وموقع مطوري التطبيقات وأي تاريخ من البرامج الضارة أو برامج التجسس أو الثغرات الأمنية أو الممارسات غير الأخلاقية.

وفيما يلي نعرض أخطر 30 تطبيق للكاميرا كما يلي:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

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Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera

Bestie – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters