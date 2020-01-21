الارشيف / اخبار الخليج

30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا

الثلاثاء 21 يناير 2020

30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا

متابعات_الخليج 365

تعد تطبيقات الكاميرا الأكثر شعبية على كلا من متجر آب ستور وGoogle Play، إلا أن تقرير جديد حذر مستخدمي أندرويد من حوالي 30 تطبيق كاميرا "خطير" تم تنزيلها بالفعل 1.4 مليار مرة، وفي منشور حول هذه التطبيقات، أوضح الباحث برنارد باير: "عندما تقوم بتنزيل تطبيق كاميرا، فمن المحتمل أنك تتوقع أن تضيف مكياجًا أو فلترا للرسوم المتحركة على وجهك للحصول على صور شخصية أكثر إثارة للاهتمام، أو لتنظيف بعض الصور السفلية، لكن في الخلفية، لا تتوقع أن تكشف هذه التطبيقات عن بياناتك وتبيعها، أو تعرض لك إعلانات ضارة دون توقف، أو تعيد توجيهك إلى مواقع التصيد، أو حتى التجسس عليك".

 

فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها التحذير من تطبيقات خبيثة، حيث أزالت جوجل في السابق 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد، وقد قام الباحثون بتحليل أفضل 30 نتيجة تم عرضها على متجر Google Play بعد البحث عن "beauty camera"، وقد نظروا في ثلاثة عوامل لكل تطبيق وهى مقدار الأذونات الخطيرة التي تطلبها التطبيقات، وموقع مطوري التطبيقات وأي تاريخ من البرامج الضارة أو برامج التجسس أو الثغرات الأمنية أو الممارسات غير الأخلاقية.

 

وفيما يلي نعرض أخطر 30 تطبيق للكاميرا كما يلي:

 

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

 

BeautyCam

 

Beauty Camera – Selfie Camera

 

Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo

 

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

 

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

 

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

 

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

 

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

 

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

 

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

 

B612 – Beauty & Filter Camera

 

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Advertisements

 

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera

 

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

 

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

 

Selfie Camera – Beauty Camera

 

Z Beauty Camera

 

HD Camera Selfie Beauty Camera

 

Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor

 

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

 

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

 

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

 

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

 

Beauty Camera

 

Bestie – Camera360 Beauty Cam

 

Photo Editor – Beauty Camera

 

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

 

Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا