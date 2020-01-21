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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفها فورا
الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تعد تطبيقات الكاميرا الأكثر شعبية على كلا من متجر آب ستور وGoogle Play، إلا أن تقرير جديد حذر مستخدمي أندرويد من حوالي 30 تطبيق كاميرا "خطير" تم تنزيلها بالفعل 1.4 مليار مرة، وفي منشور حول هذه التطبيقات، أوضح الباحث برنارد باير: "عندما تقوم بتنزيل تطبيق كاميرا، فمن المحتمل أنك تتوقع أن تضيف مكياجًا أو فلترا للرسوم المتحركة على وجهك للحصول على صور شخصية أكثر إثارة للاهتمام، أو لتنظيف بعض الصور السفلية، لكن في الخلفية، لا تتوقع أن تكشف هذه التطبيقات عن بياناتك وتبيعها، أو تعرض لك إعلانات ضارة دون توقف، أو تعيد توجيهك إلى مواقع التصيد، أو حتى التجسس عليك".
فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها التحذير من تطبيقات خبيثة، حيث أزالت جوجل في السابق 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد، وقد قام الباحثون بتحليل أفضل 30 نتيجة تم عرضها على متجر Google Play بعد البحث عن "beauty camera"، وقد نظروا في ثلاثة عوامل لكل تطبيق وهى مقدار الأذونات الخطيرة التي تطلبها التطبيقات، وموقع مطوري التطبيقات وأي تاريخ من البرامج الضارة أو برامج التجسس أو الثغرات الأمنية أو الممارسات غير الأخلاقية.
وفيما يلي نعرض أخطر 30 تطبيق للكاميرا كما يلي:
BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera
BeautyCam
Beauty Camera – Selfie Camera
Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo
Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor
Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor
YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor
Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter
Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap
Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor
Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor
B612 – Beauty & Filter Camera
Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor
Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor
Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera
YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor
Selfie Camera – Beauty Camera
Z Beauty Camera
HD Camera Selfie Beauty Camera
Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor
Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor
Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera
Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers
Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera
Beauty Camera
Bestie – Camera360 Beauty Cam
Photo Editor – Beauty Camera
Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor
Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters
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