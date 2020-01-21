عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتكلفة مليار دولار.. دبى تشيد أطول برج آفقى فى العالم على شكل H

الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تميز مدينة دبي الإماراتية، بمبانيها العملاقة وأبراجها الشاهقة، وإمتلاكها أكبر عدد من الأبراج فى العالم، التى تسعى من حين لآخر بإضافة تحفة معمارية جديدة، وتستعد المدينة الإماراتية لتشيد أطول برج آفقى فى العالم الفترة المقبلة.



ووفقاً لجريدة CNN، فأن دبى تعتزم إنشاء برج "ون زعبيل" من تصميم شركة يابانية، وبالتعاون مع إثراء دبي، والذي سيكون أطول برج آفقى فى العالم، بتكلفة مليار دولار، وسيبنى على شكل حرف H عملاق وسط المدينة الإماراتية.

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ومن المقرر أن يتكون التصميم الأطول فى العالم من ناطحتى سحاب بجوار بعضهما يبلغ طول كل منهما 300 متراً، ويربطهما جسر فولاذى طوله 228 متراً، سيشكل برج أفقي في المنتصف، وسيتم تشيده وربطه على ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وقرر القائمون على المشروع الجديد، إطلاق اسم " The Link".

وأبرزت الصحيفة في تقريرها أن هيكل البرج سيبلغ وزنه 9 آلاف طن، وسيتم تشيديه على شريحة أفقية بطول 25 متراً فوق سطح الأرض، قبل أن يتم تثبيتها بين البرجين على إرتفاع 100 متر، بالإضافة إلى تواجد طريق سريع أسفل موقع البناء يقوم بإيصال 6 أحياء، وهو ما سيتطلب جهد كبير فى غلق الطريق فترة تشيد البرج الأفقى.

ونجح التصميم الجزئى للمشروع على حصد عدد من الجوائز، مثل جائزة أفضل مشروع ابتكارى للعام، فى حفل جوائز الإبتكار فى مجال البناء 2019، وسيسير على نهج البرج الأفقى الأشهر فى العالم حالياً وهو مبنى مارينا باى ساندز المتواجد في سنغافورة.