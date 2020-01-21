الإمارات تدين هجوما استهدف مسجداً في مأرب اليمنية

اسماء السيد - ابوظبي: أدانت دولة الإمارات بشدة الاثنين الاعتداء الذي استهدف مسجداً في محافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى |التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار".
كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".
وقتل أكثر من مئة شخص بينهم عشرات الجنود في هجوم صاروخي استهدف المسجد الواقع في معسكر. وقالت السلطات اليمنية إن المتمردين الحوثيين نفذوا الهجوم الدامي.
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