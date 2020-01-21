شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل واصابة شخص آخر فى انفجار لغم غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي طفل مصرعه وأصيب آخر بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح مصدر يمني ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء امس الإثنين ، أن الطفل القتيل يدعى وجدي عبدالله ، بالغ من العمر 13 عاما، في ما أصيب صادق عبدالله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون ، وذلك أثناء ذهابهما لرعي الأغنام في المنطقة.

وأوضح المصدر ، بحسب مواقع إخبارية محلية ، أن المواطنين هرعوا إلى مكان الإنفجار لإسعاف الضحايا ، إلا أن جسد وجدي تحول إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور، في حين تم إسعاف صادق إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.

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وحصدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية أرواح مئات السكان الأبرياء ، وأصابت آخرين في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر عام 2018.

وتشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 2 مليون لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليا لتنفجر مع أقل وزن.