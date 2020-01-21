الخرطوم / الخليج 365 قُتل 5 أشخاص وأصيب نحو 50 آخرين بجروح، مساء الإثنين، جراء انفجار "قنبلة يدوية"، خلال حفل زفاق شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب شهود عيان ومصدر طبي. وقال شهود عيان للأناضول إن "قنبلة يدوية" انفجرت أثناء حفل زفاف في منطقة "الشيخ يوسف"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ولم يتسن على الفور التأكد من الشرطة السودانية بشأن سبب الانفجار. وقال مصدر طبي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن مستشفى "البان جديد"، في منطقة "الشيخ يوسف"، استقبل 5 قتلى، فيما يتلقى حوالي 50 جريحًا العلاج في عدة مستشفيات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى في انفجار "قنبلة" خلال "حفل زواج" شرقي الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.