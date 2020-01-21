رسالة شفهية لأمير الكويت من نظيره القطري

أحمد يوسف / الخليج 365

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، رسالة شفهية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول "العلاقات الثنائية" والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونقل الرسالة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة للكويت.

وقال الوزير القطري، عبر حسابه على "تويتر"، إن زيارته "تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت الوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة"، إضافة إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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كما التقى وزير خارجية قطر كلًا من رئيس وزراء الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، ونظيره الكويتي، ناصر المحمد الصباح، واستعرض معهما "علاقات التعاون الثنائي".

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية القطري، الأربعاء الماضي، إلى بغداد، حيث بحث مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، ومسؤولين آخرين جهود التهدئة في منطقة الخليج العربي.

وشهدت المنطقة توترًا شديدًا بعد اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ببغداد، في 3 يناير/ كانون ثانٍ الجاري.

وبعد خمسة أيام، شنت إيران هجومًا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستضيفان جنودًا أمريكيين.

وتقود الدوحة جهودًا إقليمية ودولية لمنع نشوب حرب في المنطقة، مستثمرة علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع مختلف العواصم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.