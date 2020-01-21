هندوراس تعتزم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية

أنقرة/ سنان دوغان/ الخليج 365

أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، عزمهم تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

ونقل موقع "هندودياريو" عن الرئيس هرنانديز قوله في تغريدة على تويتر: "مجلس الدفاع والأمن الوطني الهندوراسي، سيصنّف حزب الله كمنظمة إرهابية".

وتطرق هرنانديز إلى الهجوم الذي استهدف الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) عام 1994، والذي صنف كأكثر هجوم دموي في تاريخ الأرجنتين.

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وأكد أن القرار عكس الحساسية لوجود حزب الله وأنشطته في قارة أمريكا اللاتينية. مشددا أن القرار يعد جزءا من السياسات الأمنية لبلاده.

وأشار رئيس هندوراس في كلمة أمام المجلس الإسرائيلي الأمريكي في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى المخاطر الأمنية لحزب الله على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هجوم آميا وقع عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصًا، وإصابة أكثر من 300 آخرين، حيث حملت مسؤوليته للاستخبارات الإيرانية وحزب الله.

والعام الماضي، وقع الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، مرسومًا لتشكيل قائمة للأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، بهدف منع أعمال المنظمات المرتبطة بالإرهاب وتمويله، من أجل تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.