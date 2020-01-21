مؤسسات تركية ترسل 19 شاحنة مساعدات إلى النازحين في "إدلب"

مرسين- شانلي أورفة- قره بوك/ مراسلون/ الخليج 365

أرسلت مؤسسات ومنظمات تركية، 19 شاحنة مساعدات إنسانية إلى النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأرسلت ولاية مرسين وهيئة الإفتاء ووقف الديانة التركي بالولاية ذاتها، 19 شاحنة مساعدات إلى النازحين بإدلب.

كما أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" شاحنة مساعدات من ولاية شانلي أورفة إلى إدلب، شملت سرائر ولحاف وبطانيات وسجاد وأغذية وأموال نقدية.

وأرسل فرع الهلال الأحمر التركي في ولاية قره بوك، شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب، تضمنت 400 كيس طحين وألف بطانية و5 آلاف علبة غذاء أطفال وملبوسات.

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في سياق متصل، أطلقت منصة المجتمع المدني في أرضروم (مستقلة) حملة لإرسال مساعدات إلى المضطهدين في إدلب، بدعم من بلدية أرضروم الكبرى.

وكان 27 ألف مدني نزحوا خلال الأيام القليلة الماضية من ريفي حلب الغربي والجنوبي مع تصاعد العمليات العسكرية للنظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

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