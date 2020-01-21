سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء الاثنين، في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود.

كما سُمع صوت صافرات إنذار المنطقة الخضراء، من دون أن يتسنّى على الفور معرفة ما إذا أدى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار.