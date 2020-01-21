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الأخضر يواصل التحضير لمواجهة أوزباكستان

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أمس الاثنين تدريباته ضمن استعداداته للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى “الأخضر” مساء أمس حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب “تاماسات” تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين الترفيهية التنافسية في محطات متعددة.

ويختتم المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

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