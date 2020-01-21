هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله بأنها منظمة إرهابية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس، أمس الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها ميليشيات حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، بأنها منظمة إرهابية حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً.. أضاف سوازو: “نعلن حزب الله منظمة إرهابية، وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها”.
وكان أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم أيضاً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية، إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.
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