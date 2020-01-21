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ولي العهد يستعرض مع البرهان عدد من الموضوعات

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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