وزير التعليم يعلن فتح باب التقديم لحركة النقل الخارجي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن فتح باب القبول، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، للتقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.
وفي التفاصيل، وعد الوزير “آل الشيخ” لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يبث على قناة روتانا خليجية الليلة بحركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات هذا العام قائلاً: “أتمنى أن كل معلم ومعلمة يداوم في المدرسة التي بجوار منزله، لكن تحقيق ذلك صعب لأنه قد يؤدي إلى تكدس في أعداد المعلمين في مدارس ونقص في أعدادهم في مدارس أخرى، مشدداً على أن الوطن واحد.
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