«كعب البريكان» يمنحه أفضلية أهداف آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية نال فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي الأولمبي أفضلية سباق أجمل أهداف دور المجموعات ضمن بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند، عن هدفه في شباك منتخب سوريا في ثالث مباريات الدوري الأول، وذلك عبر استفتاء أجراه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحقق البريكان الجائزة بعد تصدره القائمة التي ضمت أجمل 7 أهداف بناء على تصويت الجماهير حيث حصل على نسبة بلغت 63 في المئة مبتعداً عن أقرب منافسية سوبتاتشوك ساراتشات اللاعب التايلاندي، الذي حل ثانيا بنسبة 19 في المئة، وشارك في الاستفتاء أكثر من 34 ألف مصوتاً عبر موقع الاتحاد القاري.

وأسهم الهدف الذي سجله المهاجم السعودي بـ«الكعب» أمام السوري، في تأهل الأخضر الأولمبي إلى الدور الثاني متصدراً لمجموعته الثانية، وسبق أن حصل البريكان أيضاً على جائزة ثاني أفضل هدف في كأس العالم للشباب 2019.

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