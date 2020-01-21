شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرات خطيرة في «جوجل كروم» وهواتف «هواوي».. إليكم الحلول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السیبراني، الاثنین، من تھديدات أمنیة في متصفح “جوجل كروم” وھواتف “ھواوي” بسبب ثغرات خطيرة تهدد بيانات المستخدمين.

وقال المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه التھديدات قد تمكّن المھاجمین من استغلال الثغرات وتنفیذ برمجیات خبیثة أو تسريب المعلومات وإيقاف عمل الھاتف الذكي.

ونصح الأمن السيبراني مستخدمي متصفح “كروم” وھواتف “ھواوي” بعدة إجراءات، منها تحديث النسخ التي يستخدمونھا، وكذلك تطبیق التحديثات التي يتلقونھا تلقائیاً.