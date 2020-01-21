شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح نجم لقطة الختام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأثر النجم المصري محمد صلاح بالأضواء بعدما سجل هدف لقطة الختام في مباراة فوز فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد 2-صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان الهدف مهماً جداً لمحمد صلاح الذي سجل لأول مرة في شباك اليونايتد منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول، لذلك عبر عن ذلك بفرحة مجنونة في الدقيقة 93 عندما ركض وخلع قميصه ليحيي جماهير «الريدز».

واحتلت صورة صلاح صدر الصفحات الرياضية في إنجلترا، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي بسي» عبر موقعها «صلاح كسر عقدة يونايتد، وسجل في 23 فريقاً من أصل 24 واجهها في الدوري الإنجليزي، حيث فشل فقط في هز شباك سوانزي سيتي.

من جهتها، كتبت «ذا صن»: يا إلهي يا مو.. صلاح صعق يونايتد واحتفالات مستمرة في الريدز.

فيما عنونت صحيفة الجارديان: محمد صلاح يمنح ليفربول خطوة جديدة نحو حصد اللقب.. الريدز يبتعد عن مانشستر يونايتد بفارق 30 نقطة.

كما نال حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر حصة من الأضواء بعدما احتفل مع محمد صلاح، ليعيد ذكريات احتفالية حارس الفريق السابق الإسباني بيب ريينا في 2009 مع دافيد نجوج بعد تسجيل الفرنسي هدفاً في شباك اليونايتد.

وغرد أحد مشجعي ليفربول: «التزحلق أرضاً لمشاهدة احتفالية الملك صلاح، شكراً لك يا جدارنا يا أليسون».

ويحق لليفربول ونجومه الاحتفال بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 16 نقطة ناهيك عن الفوز على اليونايتد الغريم الأزلي وفارق ال30 نقطة لأول مرة منذ 3 عقود ليقترب فريق المدرب كلوب أكثر من فك صيام 30 عاماً عن اللقب.