شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر العدوان الحوثي على مسجد بمأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي، واستهدافها لمسجد في محافظة مأرب اليمنية، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى التكاتف؛ لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره، والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا؛ جرّاء هذه الجريمة النكراء.

وارتفعت حصيلة الهجوم الحوثي الإرهابي، والذي نفذ مساء السبت، على معسكر للجيش اليمني في مأرب إلى 116 قتيلاً، وفق ما أعلنت، يوم أمس، مصادر طبية وعسكرية.

وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب. وأكدت وزارة الخارجية السعودية، أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلاًّ ولا ذمة في استهداف دور العبادة، واستباحة دماء اليمنيين؛ يعكس استهانة تلك الميليشيات الإرهابية بالمقدسات، واسترخاصها للدم اليمني. وجددت الوزارة تأكيد وقوف المملكة إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، وأن هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي.

ودانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، وأكدت رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، مجددة تضامنها مع اليمن، في هذا المُصاب الأليم. وعبّرت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات، وأكدت أن هذا العمل الإرهابي الآثم يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية. وأشارت إلى أن هذه الأعمال الإرهابية، تعكس إصرار الميليشيات على مواصلة العنف والإرهاب، وعرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، عن إدانة السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، للهجوم الحوثي. وحث السفير كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية، داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسي ليمن موحد ومستقر.

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ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميليشيات الحوثية. واعتبر أن الهجوم، الذي يعد الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يُشير مُجدداً إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية؛ لصرف الأنظار عما تواجهه من مُشكلات وتحديات داخلية.

وشدد على أن الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وهدفه تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت، خلال الفترة الماضية، الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوى إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.

ودان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيات. وأكد السلمي، أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان؛ يُعد جريمة بشعة تتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين. وطالب رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة؛ لمحاسبة الميليشيات على هذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي كشفت الوجه الإجرامي لها. وجدد دعم البرلمان العربي، وتضامنه الكامل مع اليمن في كل ما يقوم به من إجراءات؛ للتصدي لهذه الميليشيات.

ودان الاتحاد الأوروبي الهجوم الصاروخي. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هذا الهجوم يقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة؛ من أجل اليمن. ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والمشاركة البناءة مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن؛ لإنهاء الصراع، مؤكداً ضرورة استغلال اليمن الفرصة المتاحة أمامه؛ لتحقيق السلام والاستقرار. وأكد استمرار الاتحاد في دعم الأمم المتحدة؛ لتحقيق السلام، وإنهاء الصراع؛ من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة.

وقالت الأمم المتحدة: إن الهجوم الصاروخي، قد يعطل العملية السياسية في البلاد. ودان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث الهجوم.

وقال: إن «التقدم الذي حققه اليمن بشق الأنفس؛ لوقف التصعيد هش للغاية. مثل هذه التصرفات يمكن أن تعطل هذا التقدم» وحث الأطراف على توجيه طاقاتها للسياسة، والكف عن القتال.