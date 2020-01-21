قيـد تيجالـي وكايـو لاعبيـن مـواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قيد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم المهاجمين كايو كانيدو (العين) وسيباستيان تيجالي (الوحدة) في كشوف ناديهما كلاعبين مواطنين، بعدما أمضيا خمس سنوات في دوري الخليج العربي، الأمر الذي يسمح لهما مستقبلاً باللعب مع «الأبيض» في استحقاق تصفيات مونديال 2020 في حال قرر المدرب إيفان يوفانوفيتش استدعاءهما.

وعلم «الخليج الرياضي» أن فابيو ليما مهاجم الوصل سيقيد أيضاً كلاعب مواطن، وقد يتم ذلك اليوم بعد الانتهاء من بعض الإجراءات.

ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاعب باللعب مع منتخب البلد الذي يعيش فيه بشرط ألا يكون خاض أي مباراة دولية مع منتخب آخر، وأن يكون قد عاش لفترة متواصلة في الدولة التي ينتمي لها المنتخب الوطني المعني لما لا يقل عن 5 سنوات، وهو ما ينطبق على تيجالي وكايو كانيدو.

ويلعب تيجالي (35 عاماً) في صفوف الوحدة منذ عام 2013 وسجل 146 هدفاً في الدوري،أما كايو كانيدو (29 عاماً) فبدأ مسيرته مع الوصل في 2015 وسجل في صفوفه 66 هدفاً، قبل أن ينتقل إلى العين في يونيو 2019 وسجل 5 أهداف من 9 مباريات.