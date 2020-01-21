افتتاح أسبوع تراث الشيشان في قلب الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مساء أمس الأول، فعاليات أسبوع تراث جمهورية الشيشان، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، في قلب الشارقة، بحضور إيوان جوبانوف، نائب القنصل العام الروسي في دبي، وحمزة قاديروف معاون رئيس جمهورية الشيشان، وحسن حاكيموف، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الشيشان، وعدد من مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام في المعهد.

وتستمر الفعاليات التي ينظمها المعهد ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، حتى بعد غد، وتأخذ زوار قلب الشارقة وعشاق التراث في رحلة تاريخية يتعرفون خلالها إلى مختلف مكونات وعناصر تراث جمهورية الشيشان، من عروض وموسيقى وطرب وأزياء شعبية وحضارة عريقة.

ويتضمن الأسبوع فعاليات عدة، منها معرض الأزياء التقليدية، والتحف التراثية، وصناعة النسيج، ونحت الخشب والحجر والجص والحدادة، العروض التي تقدمها الفرقة الشعبية «Ansambl Nokhcho».

وقال عبد العزيز المسلم: نحن سعداء باستضافة جمهورية الشيشان ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي، وسيمضي زوار قلب الشارقة وعشاق التراث عدة أيام مع تشكيلة متنوعة من الأنشطة والبرامج، التي تعكس أهمية ومكانة تراث الشيشان العريق.

وقال إيوان جوبانوف: نحن سعداء لمشاركتنا في برنامج أسابيع التراث العالمي بالشارقة، الذي يشكل محطة مهمة لعرض مختلف عناصر ومكونات تراثنا العريق.