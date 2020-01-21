شكرا لقرائتكم خبر عن احتكـاك بين القـوات الأمريكيـة والروسيـة في الحسكـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقطت الدفاعات الروسية في قاعدة حميميم في اللاذقية طائرات مسيرة أطلقها مسلحون على القاعدة، في وقت تحرشت فيه القوات الأمريكية بالقوات الروسية شرقي الفرات، مما استدعى تدخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة دورية روسية أدراجها ومنعها المسير على الطريق الدولي، كما أعلنت «قسد» مقتل مسؤول البترول في تنظيم «داعش» الإرهابي.

فقد أسقطت القوات الروسية طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، دون وقوع أي خسائر. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافاً جوية على بعد مسافة آمنة من القاعدة».

وأوضحت الوزارة أنه «لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية أو إصابات. وتعمل قاعدة حميميم وفقاً لبرنامجها». ووفق البيان، فإن الأهداف الثلاثة التي تم تدميرها، كانت تحاول شن هجوم من الشمال الشرقي.

وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة. وتتخذ القوات الروسية من «حميميم» قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقراً لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقّعت روسيا اتفاقاً مع سوريا في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

من جهة أخرى، في مشهد يرصد الاستفزازات المتكررة بين القوات الروسية ونظيرتها الأمريكية شرقي الفرات، اعترضت دورية أمريكية مثيلتها روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة ديريك في ريف الحسكة، وذلك لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حالة من التوتر بين الطرفين سادت الأجواء في تلك المنطقة، ووردت معلومات عن حصول مناوشات بين تلك القوات.

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وكان رتل للقوات الروسية من نحو 40 سيارة توجه إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، واعترضته دورية أمريكية مسيرة باتجاه المنطقة نفسها، ما تسبب في حالة من التوتر بين الجانبين انتهت بمغادرة القوات الروسية وتوجهها إلى بلدة عين عيسى، بعد وساطة وتدخل من قوات «قسد».

إلى جانب ذلك، وفي في ضربة ثانية لبقايا تنظيم «داعش»، بعد اعتقال السلطات العراقية مفتي التنظيم في الموصل، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس الاثنين، مقتل المدعو أبو الورد العراقي، مسؤول البترول في تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذلك مسؤول تمويل خلايا التنظيم النائمة، ومن مهامه أيضاً الإشراف على هجمات «داعش» في المنطقة.

وأصدر المركز الإعلامي ل«قسد» بياناً قال فيه، إن وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها نفذت في 14 من يناير/‏كانون الثاني عملية عسكرية في دير الزور.

وكشف أنه أثناء العملية جرت اشتباكات مع جماعات مسلحة أسفرت عن مقتل المدعو أبو الورد العراقي، وشخص آخر لم يتم التعرف إليه، واستولت «قسد» على كمية من الذخائر والوثائق.

يذكر أن أبا الورد العراقي هو مسؤول بارز في تنظيم «داعش» يحمل الجنسية العراقية، عرف بأنه مسؤول النفط في التنظيم الإرهابي ويسيطر على الخلايا النائمة فيه ويحركها، ويعمل في تجارة النفط في المنطقة التي قتل فيها، ويحصل منها على المال والسلاح.

وقتل سبعة مدنيين ، بينهم خمسة أطفال، أمس الاثنين، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن الغارات استهدفت ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة أطفال. وتسببت الغارات أيضاً بإصابة أكثر من 31 شخصاً بجروح. (وكالات)