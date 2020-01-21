«نيويورك تايمز» تدعم مرشحتين ديمقراطيتين للرئاسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية واسعة الانتشار، أنها تدعم المرشحتين الديمقراطيتين للانتخابات الرئاسية عضوتي مجلس الشيوخ: إليزابيث وارين وإيمي كلوبشار، موضحة أنها لم تتمكن وللمرة الأولى من حصر تأييدها في مرشح واحد. ولتبرير اختيارها المرشحتين اللتين تقدمان برنامجين مختلفين جداً، أكدت الصحيفة العريقة أنها تريد الجمع بين خيار «راديكالي» تمثله وارين، وآخر «واقعي» تجسده كلوبشار.

وقالت الصحيفة إن «البعض داخل الحزب يعتبرون الرئيس دونالد ترامب انحرافاً، ويؤمنون بأن عودة لأمريكا أكثر عقلانية أمر ممكن، وهناك الذين يعتقدون أن الرئيس ترامب هو ثمرة نظامين سياسي واقتصادي فاسدين إلى درجة تتطلب تغييرهما». وتابعت أن «النموذجين الراديكالي والواقعي يستحقان دراسة جدية؛ لذلك ندعم المرشحتين الأكثر فاعلية في مقاربتيهما. إنهما إليزابيث وارين وإيمي كلوبشار».

وتحتل وارين التي تمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي مرتبة متقدمة في استطلاعات الرأي، بعد نائب الرئيس السابق جو بايدن وخصمه اليساري جداً بيرني ساندرز.

وأشادت الصحيفة بميزات كلوبشار التي تتخذ مواقف أكثر اعتدالاً، مع أنها تحتل مرتبة متدنية في استطلاعات الرأي.

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وكتبت أن خبرتها الطويلة في مجلس الشيوخ «وقدرتها المثبتة على جمع المعسكرين، تجعلان منها خبيرة في التسويات وشخصية يمكن أن تتمكن من جمع جناحي الحزب، وربما الأمة».

من جانب آخر قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، أول دفاع شامل عشية بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وترامب رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة وتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن الوثيقة التي قدمها ترامب تشمل دفاعاً أكثر تفصيلاً وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون. وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، فينبغي للرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد. وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر، ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد. (وكالات)