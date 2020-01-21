شكرا لقرائتكم خبر عن ماميتش: صنعت مجد دينامو زغرب.. والسجن مكافأة نجاحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عندما تقرأ ما يرد من معلومات عن زدرافكو ماميتش (61 عاماً) نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم والمدير التنفيذي لنادي دينامو زغرب تجد أنه هرب من السلطات الكرواتية بعد ثبوت تهمة الاحتيال في صفقات اللاعبين عليه في محاكمة شهدت حضور نجم ريال مدريد لوكا مودريتش وديجان لوفرين مدافع ليفربول للشهادة.

ولد زدرافكو بمدينة بيليوفار الكرواتية عام 1959 بعد 3 سنوات من هجرة العائلة من زيدن في البوسنة إلى كرواتيا بحثاً عن عمل ولديه شقيقان ستويكو (مواليد 1957) وزوران (1971 ودرب في الدوريين الإماراتي والسعودي)، وفي السبعينات انتقل زدرافكو مع شقيقيه إلى زغرب، عندما كان والدهما يعمل في ألمانيا الغربية، وفشل في أن يكون لاعباً لكنه دشن أول اتصال بينه وبين ألتراس دينامو زغرب (باد بلو بويز).

في البداية كان الصبي زدرافكو يبيع قطعاً من البلاستيك يجلس عليها المشجعون أمام بوابة النادي قبل تثبيت كراسي في الملعب لاحقاً، ومن علاقته مع الألتراس تعرف على المدرب ميروسلاف بلازفيتش، وكان 1980 أهم عام في تاريخ زدافكو عندما تم تعيين ميروسلاف بلازيفيتش مدرباً لدينامو ومن خلال صداقته معه تسلل زدرافكو للنادي وعين مديراً تنفيذياً في 2016 ثم مستشاراً لاحقاً.

اشتهر ماميتش بتصرفاته العدوانية تجاه الصحفيين، وفي 2011 اقتحمت مجموعة من ألتراس باد بلو بويز قاعة المؤتمرات الصحفية وانتقدوه علناً بعد 13 عاماً من مختلف المناصب في النادي بين عامي 2003 و2016 عين خلالها النادي 15 مدرباً.

في 2009 رفع عليه إدواردو سيلفا دعوى قضائية لأنه أجبره على التوقيع على عقد ينص على منحه 20 إلى 25 بالمئة من أجره طوال الحياة لعائلة ماميتش وربح سيلفا الدعوى في 2014.

وفي 2015 ألقي القبض على زدرافكو ماميتش مع 5 أشخاص آخرين بتهمة التحايل في صفقات دينامو زغرب متعلقة بصفقتي لوكا مودريتش وديجان لوفرين إلى توتنهام الإنجليزي، وفي 2018 حكم عليه بالسجن 6 سنوات ونصف السنة لكنه لم يحضر المحاكمة. أثناء حرب استقلال البلاد ساهم زدرافكو في خصخصة «سيزما لصناعة الأخشاب» وفي عام 2000 كشفت التحقيقات عن عمليات احتيال في العملية ألحقت ضرراً بالملايين لميزانية الدولة ناهيك عن تقليص العمال للنصف، وفي أغسطس 2017 أصيب زدرافكو في ساقه بعد تعرضه لعملية اغتيال أثناء زيارته قبر والده في زيدن بالبوسنة.

الرجل المثير للجدل دافع عن نفسه في مقابلة صحفية جاء فيها:

كيف تشعر واسمك في اللائحة السوداء في أوروبا؟

- لا أشعر بأن اسمي مشبوه، في الواقع أنا باني كرة القدم في كرواتيا وأوروبا أيضاً وهناك الكثير من الأشخاص في أوروبا يريدون العمل معي. استخدم أعدائي فلسفة «كرر الكذبة كثيراً كي تصبح حقيقة» ووسائل الإعلام تفضل هذا التوجه، من يريدون تدمير دينامو زغرب ومنتخب كرواتيا هم الذين يشوهون سمعتي. الكثير من الناس يعتبرونني شخصاً متفهماً. لم أشارك في أي عمل احتيالي أو نشاط إجرامي. دافعت فقط عن منصبي وعن دينامو زغرب وهذا أزعج البعض.

البعض يقول إنك ما زلت مؤثراً في نادي دينامو حتى الآن؟

- دينامو زغرب كان بطلاً 14 مرة في 15 سنة وكانت لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات في أوروبا وفي 15 عاماً حققنا عوائد ب 500 مليون يورو وهذا قفزة نوعية واسأل من عاش في يوغسلافيا السابقة. وكل من يعمل فترة طويلة في ناد لا بد أن يخطئ في قراراته لكنني وجميع من شاركني القرارات عملنا بصدق ولمصلحة النادي. هناك مثل شعبي عندنا يقول «الناس تغفر لك كل شيء إلا نجاحك» وهذا ينطبق علي. أما عن كوني مؤثراً في النادي فبالطبع أنا كذلك، ما زلت مستشاراً وتناقش الإدارة معي المخرج في أوقات الأزمة لخبرتي الطويلة وما زلت مستمراً في عملي مع النادي كما لو كنت فيه.

أثناء عملك، هل كنت تضع شرطاً في عقود اللاعبين بخصم شيء من أجورهم في حال رحلوا؟

- دينامو مثل كل الأندية الفقيرة يشترط في عقود اللاعبين نسبة مئوية من أجورهم في حال رحلوا وهذا حدث لأن النادي لم يكن يستطيع الحفاظ على لاعبيه من العروض. على سبيل المثل مودريتش ولوفرين كانا مرتبطين بعقد ل10 سنوات مع دينامو وكان أجرهما الشهري 1000 يورو ولولا هذا الشرط في عقديهما لخسرهما النادي بدون مقابل.

هل أعطاك أحد منهما جزءاً من راتبه لك؟

- فقط في حالة مودريتش عندما انتقل لتوتنهام، حينها كنت ألعب دورين. كانت لدي شركة وكالة لاعبين قبل تعييني مديراً تنفيذياً في دينامو أغلقتها قبل تولي المنصب لكن ابني ورث الشركة كوكيل أعمال منفصل عني. عندما كنت في الشركة استثمرت في اللاعبين الشباب وكنت أعطيهم أجوراً وأوفر شققاً وسيارات وأعمالاً لعوائلهم واتفقت مع أهاليهم على أخذ نسبة من أجورهم مستقبلاً. مع مودريتش كان هناك اتفاق مدني بيننا وقعته عندما لم أكن في منصبي بدينامو.

لوكا مودريتش

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هل شعرت بالأسف لحضور مودريتش المحاكمة في كرواتيا؟

- بالطبع شعرت بالأسف، فلوكا أفضل شخص يمكن أن تقابله في حياتك وحياته سيناريو مرموق في استوديوهات هوليوود لأنه صعد من رعي الأغنام إلى النجومية. القضاء الكرواتي اتهم هذا الإنسان الرائع بالكذب ثم لاحقاً أكد القضاء أنه لم يكذب وأعتقد أن هذا يكشف عمق التشويش. لوكا مودريتش ظاهرة تعدت حدودها، في نفس العام الذي تعرض فيه لاتهامات المحكمة كان نجماً وأيقونة ولا يسعني وصف سعادتي عندما رأيته يتوج بالكرة الذهبية.

كيف كانت أجواء المفاوضات مع دانييل ليفي (المدير التنفيذي لتوتنهام) في صفقة مورديتش؟

- ليفي أفضل مفاوض في العالم، أروي لكم قصة طريفة. بعد توقيع صفقة مودريتش طلبت من ليفي 5 قمصان لمودريتش خصمها ليفي من مبلغ ال 23 مليون يورو قيمة الصفقة. تفاوضت معه حول شراء ألن خليلفوفيتش وتن جيدفاي اللذين كان ابني يمثلهما. جلسنا أنا وابني الذي كان يترجم حواراتنا في مكتب ليفي بحضور المدير الرياضي فرانكو بالديني وعرض ليفي علي 10 ملايين يورو نظير اللاعبين. التفت لابني وقلت له هل نشرب الشاي أم نتجه للباب فوراً؟ لكنه لم يترجم جملتي، عرف ليفي وبالديني أنني أصبحت عدوانياً. شتمته ونهضت فقال لي اجلس فعشرة ملايين يورو ليست آخر عرض، لنتفاوض. واصلنا النقاشات وتوصلنا لمبلغ 25 مليون يورو لكلا اللاعبين لكن انهارت الصفقة بعد مطالب من معسكر خليلوفيتش.

عندما يقول الناس إنك سيطرت على الكرة الكرواتية، بماذا ترد؟

- كنت نائب رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي لدينامو زغرب لذا من الطبيعي أن يكون لي تأثير على الساحة الكروية. لدينا فريق كبير في كرواتيا الجميلة اسمه هاديوك سبليت وهذا النادي حرم من لقب البطولة 15 سنة وهم يرون أنني السبب في ذلك ويحملونني نتيجة فشلهم. أحب الكرة وأحب الرياضة وأحب كرواتيا والأهم من ذلك أنني لا أكره أحداً.

أنت هارب من حكم بالسجن، هل تنوي الاستئناف للدفع ببراءتك؟

- أولا لننظر في التهم: التهمة الأولى التهرب الضريبي وإلحاق الضرر بالدولة وأنا دفعت كل التزاماتي حتى النهاية. التهمة الثانية تدمير دينامو، نفس دينامو الذي قال إنني ساعدته، هذه قضية تلفيق غير مسبوقة في العالم. بالطبع تقدمت باستئناف وأتقدم باستئناف في لجنة حقوق الإنسان في ستراسبورج إن كان هذا ضرورياً لأنني كنت ضحية الإعلام والنظام القضائي غير العادل.

لماذا هربت إلى البوسنة قبل إعلان الحكم. وكيف سافرت؟

- تعاونت بشكل متواصل مع المحكمة وكنت أنا والمحامون نعتقد بالتوصل لتسوية وقال القاضي إن الأدلة لا تكفي للزج بي في السجن لكن رغم ذلك تلقيت معلومات قبل بضعة أيام من الحكم أن السجن مصيري لا محالة. عندما أدركت ذلك، ركبت سيارتي وعبرت الحدود ووصلت لمدجيجوري حيث أقيم حالياً لأعمل على براءتي التي لم أكن لأتقدم فيها لو بقيت في الزنزانة.

ماذا جرى في محاولة اغتيالك في البوسنة 2017؟

- ببساطة كنت أريد حماية أموال دينامو من الهدر وتعرضت لإصابة في ساقي، أرادوا ابتزازي وبعثوا الرسالة. تركت السلطات القضائية تتابع عملها وأنا واثق أنهم عرفوا من وراء العملية لكن حتى اليوم لم يحدد الجناة.