شكرا لقرائتكم خبر عن المنظـومة المالية الجديدة .. تعـزيز للاستقرار الأسري والوظيفي وتحفيـز للإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:«المحليات»

عبر عدد من الموظفين في حكومة دبي، عن سعادتهم باعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي. وقالوا إن محاور المنظومة الجديدة، وظفت كل الإمكانات لخدمة موظفي حكومة دبي، ووضعت خططاً مستقبلية لتأهيل المواطنين لوظائف المستقبل، ومراقبة مؤشرات الأداء لمتابعة عملية التوظيف وغيرها من محاور المنظومة المالية.

قال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: «إن اعتماد المنظومة، يشكّل قفزة مهمة في تطوير الموارد البشرية في القطاع العام بإمارة دبي، ويؤكد المكانة الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للإنسان، كأهم الموارد في الإمارة».

وقال: «إن هذه المنظومة تواكب تطوّر برامج الموارد البشرية عالمياً، وتُهيئ المناخ الملائم لتحقيق إنتاجية أكبر من الموظفين؛ حيث تسهم في ترسيخ الاستقرار الوظيفي والأسري، وتعطي الحوافز والمكافآت على الإبداع والقيمة المضافة، وتولي الابتكار أهمية كبيرة».

وأضاف: «إن إمارة دبي تهدف من هذه المنظومة إلى تهيئة البيئة المناسبة للموظف؛ ليساهم بشكلٍ فعّال وغير تقليدي في عملية التنمية الاقتصادية والتطوير الشامل التي تشهدها الإمارة».

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن قرار اعتماد منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي؛ يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة الإمكانات، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات، كما ويأتي القرار تفعيلًا لجهود حكومة دبي لتطوير منظومة العمل الحكومي؛ لتكون دبي نموذجاً يحتذى في العمل الحكومي.



أهداف الإمارة



وأثنى الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة، في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على القرار. وقال إن مكرمة سموّه، جاءت لتنفيذ أهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، والموارد البشرية للارتقاء بالأداء الحكومي وتأكيد ريادة حكومة دبي، إلى جانب توفير متطلبات استقرار الأسر المواطنة والعاملين في حكومة دبي. وراعت حصول الموظفين على فرص عادلة لتحقيق التقدم، وفقاً لمواكبة التحولات المتسارعة ببيئة تشريعية وإدارية مرنة.



حوكمة التسكين



وأكد المهندس فيصل البلوكي، مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المنظومة التي تتضمن محاور حوكمة التسكين ل 51 دائرة وجهة حكومية، وتخصيص لجنة مركزية لمتابعة تسكين الموظفين وفق معايير، خطوة سباقة تضمن الاستقرار الأسري والوظيفي.

وتابع أن وضع خطط مستقبلية بمحاور بالمنظومة الجديدة دليل آخر على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتأهيل موطنين، لتمكينهم من الوظائف الحيوية بمحور التوطين في المنظومة الجديدة.



تطوير كوادر



وأشاد أحمد الحلو، رئيس قسم الشركات والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالمنظومة التي تكفل الحياة الوظيفية والشخصية، ومنها خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي، مؤكداً أن حكومتنا تعمل على تطوير الكوادر البشرية التي تراعي تحولات العصر المتسارعة.

وتابع أن حكومة دبي وضعت الاستثمار في الإنسان وتطوير الكوادر البشرية هدفاً للوصول إلى الريادة. مضيفاً أن إمارة دبي دائماً سباقة وتذهب إلى المستقبل ولا تنتظره.



أزهى الأوقات



قال محمد الأحبابي: إن مواطني الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص يعيشون أزهى أوقاتهم، كما أن القيادة الرشيدة إذ تطلق مجموعة من النظم المتكاملة للعاملين في حكومة دبي، لتوفير كل الإمكانات بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات، دليل على الاهتمام الكبير بهذه الفئة، التي تشمل شريحة واسعة من أبناء الإمارة، الذين يصلون الليل بالنهار، للحفاظ على الإنجازات وتحقيق الأفضل على المستويات كافة.



استثمار بشري



أوضحت جميلة راشد الهاملي، أن إمارة دبي سباقة في دعم مواطنيها، وتوفير أفضل الامتيازات لهم، في التعليم والصحة والمسكن، وغير ذلك من متطلبات الحياة الكريمة، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأنجح والأفضل على المدى البعيد.

وتابعت أن منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، سيكون لها بالغ الأثر في أداء الموظفين، وستسهم في تطور الأداء لكل العاملين، في رد لجميل للقيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في توفير كل متطلبات الحياة الكريمة.



تحقيق السعادة



أكد حسن علي راشد، أن مواطني دبي محظوظون بتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين، نتيجة السياسات الحكيمة والرؤية الثاقبة، التي تنظر للمستقبل البعيد، وتعد له قبل الآخرين.

وأشار إلى أن الاهتمام الذي توليه القيادة لقطاع العاملين، إنما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، وسيعمل على تعزيز التميز والابتكار، ما يحافظ على المكتسبات الوطنية، ويعزز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع.



دعم التوطين



قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات - سلطة دبي للخدمات المالية، تأخذ حكومتنا الرشيدة على عاتقها مسؤولية توفير البيئة الحافزة والملهمة في مؤسساتنا، لتكون حاضنة للمواهب الوطنية، بما يضمن الدعم لسياسات التوطين، وتمكين الكوادر الإماراتية من الفتيات والشباب، ليسهموا في تطور البلاد، وترجمة طموحاتها لتحتل المراتب الأولى في جميع المجالات.

ومن هنا جاء اعتماد منظومة المخصصات المالية، حيث تبرز في الكثير من جوانبها أن الحكومة تضع ثقتها بهذه المؤسسات لتطوير القدرات ورعايتها، ضمن السبل التي يتعين عليها القيام بها لتطوير الأداء الحكومي، ومواصلة تسجيل قفزات نوعية.

إن هذه المتابعة الحثيثة من سموّه تعكس فهماً عميقاً إزاء أحدث منهجيات الإدارة الحكومية، فالموظف السعيد قادر على إسعاد متعامليه وتقديم أفضل الخدمات لهم.



ركيزة أساسية

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قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام- دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تؤكد حكومتنا الرشيدة، حقيقة مهمة تقوم على إسعاد الموظفين، كونهم يمثلون الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لترجمة الرؤى والاستراتيجيات لمتعاملي الحكومة، ويتجلى ذلك باعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد، للمنظومة. ويأتي كذلك في إطار الحرص على توفير بيئة العمل المثالية والإمكانات السخية التي تساعد الكوادر البشرية على مواصلة تطورها وازدهارها، بما يضمن لها التقدم المتواصل، كي تتمكن من أداء المهام الموكلة إليها بتميز واقتدار، وإلى مستوى يرتقي إلى توقعات القيادة، ويتجاوز طلبات المتعاملين، لإسعادهم وضمان رضاهم.



معاني العطاء



أعربت نسرين بن درويش، عن شكرها لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، على القرار الذي يجسد معاني عطاء القيادة الرشيدة التي لا تغفل عن أبنائها في توفير سبل الراحة لهم وتكريمهم على عطائهم في العمل، لتحقيق الأمن والاستقرار، وتؤكد متابعة سموّه لشؤونهم واهتمامه بتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، وأن غرس زايد مازال يثمر يوماً بعد يوم، ودلالة فارقة على تحمل القيادة هموم المواطنين.



في قلبه وعينيه



وأكد محمد خلفان البدواوي، أن القيادة الرشيدة تهتم بمواطنيها في شتى المجالات، وهو أمر ليس جديداً عليها، وهو ما عهدناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي جعل المواطن في قلبه وبين عينيه، وهذا ما توارثه أبناؤه الذين حفظوا لأبنائهم المواطنين حقوقهم، ويسعون دائماً للوفاء بمتطلباتهم الحياتية في جميع الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، في ظل الحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة وتفعيل الإمكانات الحقيقية للموظفين من مهارات علمية وعملية.



اهتمامها المتواصل



وقالت هاجر بن عيسى، إن هذه الخطوة ليست غريبة على القيادة الرشيدة، التي تبدي على الدوام اهتمامها المتواصل في رعاية الموظفين المواطنين، والنهوض بمستواهم المعيشي، ووضعهم في إطار المعيشة الكريمة التي يرتضونها له، وهذه الخطوة جاءت في الوقت الصحيح والمناسب، وستمنح الجميع استقراراً نفسياً واجتماعياً، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في متطلبات وأعباء الحياة المختلفة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها أفراد المجتمع تجسد شكل العلاقة الراقي بين القيادة والشعب.



الخدمة المدنية



قال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، إن اعتماد المنظومة يمثل دعماً للنظم والتشريعات التي تنظم مختلف شؤون الكوادر البشرية في الخدمة المدنية، وهي من السمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث توظف آخر ما توصلت إليه النظريات في إدارة العمل الحكومي، وقدمت نماذج مشرقة تحتذى في محيطها، ليس هذا فحسب، بل إن المنظومة المعتمدة تراعي مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وتوفر لهذه الكوادر فرص التطور في مساراتهم الوظيفية، ما ينعكس على أدائهم، كونها تلبي الكثير من طموحاتهم. وأضاف قائلاً: «إننا نرى منظومة عصرية الطابع بطابع مرن للغاية يراعي القدرات الفردية والطموحات المهنية للراغبين بخدمة الوطن.»



حياة الموظفين



وأعرب سعيد محمد نور، رئيس قسم التنسيق والمتابعة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سموّ حاكم دبي، عن بالغ سعادته بالمنظومة الجديدة التي تحرص بها القيادة على النظر في أدق شؤون حياة الموظفين في حكومة دبي، متمثلين أحدث الاستراتيجيات في الإدارة التي تعمل دائماً على توفير كل السبل لخلق بيئة عمل مفعمة بالنشاط والطاقة، ما ينعكس على إيجابية الموظفين في عملهم وكفاءتهم، وتلهبهم أفكار القيادة المبدعة وتزيد من حماستهم للعمل والسابق نحو الريادة العالمية.



تخفف الأعباء



وقال طارق سيف، رئيس قسم الاتصال المجتمعي بنيابة دبي العامة، إن الاعتماد جاء مواكباً للتطورات الحاصلة من حولنا، بما يخفف الأعباء على كاهل موظفي حكومة دبي، للموازنة بين دورهم الوظيفي والأسري، وبما يعود بالخير على الإمارة والدولة أيضاً، من حيث زيادة الإنتاجية والكفاءة والعمل في أجواء أكثر راحة تبعث على التحفيز لتحقيق أعلى المراتب وبلوغ الرقم واحد الذي تضعه القيادة دائماً نصب عينيها.



الاستقرار والتطور



وقالت مريم الرميثي، مديرة إدارة الدعم المؤسسي، بمعهد دبي القضائي: يحق للموارد البشرية في دوائرنا الحكومية أن تشعر بالفخر والتفاؤل بعد اعتماد المنظومة،لأنها تضعهم على أعتاب مرحلة جديدة من النظم الإدارية المرنة، ويتوقف الأمر الآن على الكوادر الوطنية للاستفادة من هذه الفرص السانحة التي تلبي طموحاتهم نحو مستقبل يضمن لهم الاستقرار والتطور الوظيفي في آن واحد.



تعزيز السعادة



أكدت وداد بوهناد، مديرة إدارة الموارد البشرية بالنيابة العامة أن المنظومة، تعد من المبادرات المحفزة التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز مستويات السعادة لدى موظفيها. لاسيما أنها تسهم في تحقيق جودة ورفاهية حياة الموظفين. ومن أهم ما يميزها تكاملها مع الجهود المبذولة في إطار استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.