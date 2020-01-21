«طرق دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين والإعلاميين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كرمت هيئة الطرق والمواصلات شركاءها الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية، تقديراً لمساهمتهم في النجاحات التي حققتها الهيئة في مسيرتها، إلى جانب دورهم في تعزيز علاقات التعاون والتواصل بما يحقق رؤية حكومة دبي.

حضر حفل التكريم، مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسلطان بن بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وعدد من كبار المسؤولين من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والإعلامية.

وتقدم الطاير بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهه، ورعايته، ودعمه اللامحدود لخطط ومشاريع الهيئة، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، على متابعتهما المستمرة لسير العمل في الهيئة.

وأعرب الطاير عن شكره وتقديره العميق للشركاء الاستراتيجيين لهيئة الطرق والمواصلات على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة طوال مسيرتها، الأمر الذي دعم الهيئة ودفع بها لتكون واحدة من أكثر الهيئات تقدماً وتميزاً.

واشتمل الحفل على عرض فيلم عن مسيرة إنجازات الهيئة، واستعراض للحياة اليومية لتنقل السكان بوسائل النقل الجماعي.