جريج معلوف ضيف «صفحات ونكهات» بمقهى الراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مقهى الراوي الثقافي بالشارقة، الشيف الأسترالي جريج معلوف، الحاصل على نجمة ميشلان العالمية، في أولى جلسات مبادرة «صفحات ونكهات»، واستعرض فيها تجربته الغنية في عالم الطبخ، ورحلته لإصدار كتبه التي تلخص وصفاته المميزة في عالم الطبخ.

وتهدف مبادرة «صفحات ونكهات»، للاحتفاء بطهاة محليين وعالميين ممن ألفوا كتباً، من خلال عرض خبراتهم وتجاربهم، كما تسعى لتعزيز القراءة، وإتاحة الفرصة أمام عشاق الأكل وفنون الطبخ للقاء طهاة كتّاب، والاطلاع عن قرب على أبرز كتب الطهي والنقاش مع مؤلفيها.

وسرد معروف خلال الجلسة بداية رحلته في عالم الطهي، وتوجهه للتخصّص في المطبخ الشرق أوسطي التقليدي، كما استعرض قصة نجاح كتبه السبعة الأكثر مبيعاً، التي ألفها بالاشتراك مع زوجته السابقة لوسي، وكيف أسّس مطعمه الخاص وأصبح فيما بعد استشاري طبخ في الإمارات.

وقال معلوف: أعتقد أنه كانَ مقدراً لي أن أصبح طاهياً، فقد وُلدت في ملبورن في منزل لبناني نموذجي، حيث يهتم جميع أفراد العائلة بأصناف الطعام، وطرق تحضيرها. ومع ذلك، لم يكن يُسمح لي بدخول المطبخ، واضطررت إلى التسلّل إليه، كي أبدأ أولى تجاربي في عالم الطبخ.

وأضاف: في سن الثانية عشرة، قرّرت أن أصبح طاهياً، وواجه قراري معارضة شديدة من عائلتي التي لم تر في هذه المهنة أي مستقبل. وتابع: تركتُ المدرسة، وهربت من المنزل مُتّجهاً إلى سيدني، وتدربت في مطبخ مكسيكي وتعلمت العديد من أسرار الطبخ.

ولكن سرعان ما أدرك معلوف أن نوع المطاعم الذي كان يبحث عنه غير موجود، ما جعله ينطلق من جديد في رحلة حول العالم، بدأت من باريس لاستكشاف عالم الطهي، وإثراء تجربته بعناصر جديدة، ومختلفة. وحول أحدث كتبه الأكثر مبيعاً «وليمة جديدة»، الذي يتضمن مجموعة من أشهى الأطباق النباتية الشرق أوسطية، قال معلوف: تعتبر اللحوم والأسماك مكوّناً رئيسياً في المطبخ العربي، وفي كتابي أردت أن أوضح كيف يمكن تحضير وصفات مذهلة باستخدام الخضروات. وأخطط حالياً لتأليف كتاب يتضمن 1001 طريقة لاستخدام الباذنجان، المفضل لدي، في أطباق مختلفة.

واختتمت الفعالية بمزاد لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية إذ سيقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتسليمها إلى الصليب الأحمر الأسترالي. وفي نهاية المزاد الذي بدأ ب1000 درهم، فاز فتحي عفانه، الرئيس التنقيذي لشركة فاست للمقاولات، الذي قدم أعلى سعر بلغ 10,100 درهم، بعشاء حصري لستة أشخاص يحضره الشيف معلوف، إما في منزله أو في منزل الفائز نفسه الذي سيحصل أيضاً على المخطوطة الأصلية لكتاب معلوف المقبل. وبعد انتهاء فعاليات الجلسة، وقّع الشيف معلوف نسخاً من كتبه للضيوف وتناقش مع القراء حول وصفات المطبخ الشرق أوسطي.