صقر غباش: الإمارات حريصة على مساعدة الشعب الأفغاني الصديق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات ركيزة أساسية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن الاستقرار والتسامح والسلام والتعايش الحضاري، وإرساء الخير في العالم، نهج راسخ ومتجذر في نفوس كل أبناء الوطن، مؤكداً موقف دولة الإمارات، وحرصها على مساعدة الشعب الأفغاني الصديق في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات؛ من خلال المبادرات الإنسانية التي تتبناها الدولة؛ لتحقيق التنمية والاستقرار في أفغانستان، خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله، صباح أمس، بمقر المجلس في أبوظبي، مير رحمن رحماني رئيس مجلس الشعب بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والوفد المرافق له.

وأشار صقر غباش إلى أن هذه الزيارة تعكس ما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، وأكد الجانبان أهمية أن تترجم العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وأن يمضيا قدماً في ترسيخها، وتعزيز آلية التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية للبلدين، والارتقاء بالتعاون البرلماني المشترك في مختلف الصعد.

ومن جانبه، أعرب مير رحمن رحماني عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة وما زالت تبذلها في دعم الشعب الأفغاني، ومساعدته في التغلب على الظروف الإنسانية التي يعانيها؛ من خلال البرامج والمبادرات الإنسانية والتنموية المتنوعة التي تنفذها في العديد من المناطق.

من جهة أخرى، بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي يتكون من 12 مادة، ويهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة؛ وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية؛ وذلك خلال اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة.

وقال العابدي: إن مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء؛ حيث إن التخزين الاستراتيجي هو من أنواع التخزين الطويل الأمد؛ بهدف حفظ كميات من السلع؛ بغرض التحسب لتقلبات الأوضاع البيئية أو الطبيعية أو لطبيعة تقلبات السوق.