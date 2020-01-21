تفاهم بين جامعة محمد بن راشد للطب والمجموعة الشرقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي مذكرة تفاهم مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، والتي تمتلك وتدير مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تدريب طلبة كلية الطب في الجامعة في مستشفيات ومراكز المجموعة، والتعاون في برامج أكاديمية متنوعة وإجراء بحوث علمية متخصصة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، وماريانو جونزاليز الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات، وذلك في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، وتوسيع شبكة شركائنا في دولة الإمارات، وستسهم هذه الشراكة في تعزيز التعليم الطبي الأكاديمي في الدولة».

وأشار ماريانو جونزاليز إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر برامج تدريب إكلينيكي لطلبة الجامعة في منشآت المجموعة.

وقال الدكتور سعدون سامي سعدون الرئيس الطبي في مستشفى دانة الإمارات: إن المجموعة الأولى من الطلبة سيبدأ تدريبها في مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي خلال العام الجاري.