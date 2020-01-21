ضاحي خلفان يطلع على عمليات شرطة أم القيوين

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اطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على أنظمة غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وجاهزيتها، وتلقي البلاغات وإسنادها للدوريات العاملة لتحقيق أفضل زمن استجابة، ونظام الخرائط التي تحدد مسار دوريات الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها، للقيادة العامة لشرطة أم القيوين صباح أمس، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد محمد البيرق مدير عام العمليات الشرطية، والعميد راشد الخرجي، مدير إدارة العمليات.

وناقش خلال الاجتماع، جاهزية أنظمة الاتصال بدوريات الشرطة، والقدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، ومجالات التغطية في مناطق إمارة أم القيوين.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الرؤية المستقبلية لشرطة أم القيوين، وعلى أنظمة نداء الاستغاثة (SOS)، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال في غرفة العمليات.

وفي ختام الزيارة أشاد، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة أم القيوين بشكل خاص، في مجال تطوير منظومة العمل الأمني.

من جانبه شكر قائد عام شرطة أم القيوين، الفريق ضاحي خلفان تميم، على زيارته، وحرصه على الاطلاع على أنظمة العمل المختلفة بغرفة العمليات، وما أبداه من ملاحظات والتي ستعمل على تطوير آليات وإجراءات العمل في قطاعات الشرطة كافة بالدولة.