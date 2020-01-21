مليون دولار من «القلب الكبير» لتحسين حياة الأطفال في الكونغو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة القلب الكبير؛ المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، تخصيص مليون دولار أمريكي لتحسين حياة الأطفال في الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4000 طفل، و2600 سيدة في السنة الواحدة في إحدى أكثر المناطق فقراً في مقاطعة كاساي أوريانتال.

وأوضحت «القلب الكبير» أن المشروع الذي سيبدأ العمل عليه في يناير 2020 بتوجيهات من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة الدولية البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتضمن بناء مركز صحي وتجهيزه بالكامل، وتوفير مخزون أولي من الأدوية الأساسية لتغطية العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وتدريب العاملين فيه على كيفية التعامل مع المعدات الطبية وصيانتها، استجابة للاحتياجات الأساسية لمقاطعة كاساي أوريانتال التي يعاني عدد كبير من سكانها سوء التغذية وتدهور مستوى الخدمات الصحية.

كما يتضمن المشروع الذي ستقوم منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية في لندن بتنفيذه خلال عامين بتمويل من القلب الكبير تزويد العاملين في حوالي 60 مركزاً ضمن أربع مناطق صحية في المقاطعة ذاتها، بالتدريبات والمهارات اللازمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وآلية إدارتها في هذه المراكز، ورفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية بشكل عام في تلك المناطق.

وتعاني الكونغو التي تعد واحدة من أكبر الدول الإفريقية، مؤشرات صحية متدنية، خاصة في كاساي أورينتال. وبحسب «أنقذوا الأطفال»، فإن الكونغو تقع في المرتبة الثانية للدول الأكثر خطراً على حياة الأطفال، والتي تعاني حالات إنسانية معقدة بسبب صعوبة حصول سكانها من ذوي الدخل المتدني على خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب معاناة البلد من تبعات وباء إيبولا الذي اجتاحه في 2018 مودياً بحياة حوالي 2000 شخص، وإصابة 3000 آخرين.

وقالت مريم الحمادي مديرة مؤسسة القلب الكبير: «يجسد هذا المشروع الإنساني حرص المؤسسة على تقديم مختلف أشكال الدعم المستدام للأطفال والنساء والعائلات في المجتمعات المحرومة وتمكينهم من مقومات الحياة الكريمة، تماشياً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إلى مناصرة القضايا الإنسانية ومساعدة المجتمعات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء العالم».

وأضافت: «قررت المؤسسة تمويل هذا المشروع لأنه سيرتقي بشكل فاعل بجودة خدمات الرعاية الصحية للأطفال والنساء على المدى الطويل، خصوصاً فئة الأطفال حديثي الولادة حتى 5 سنوات؛ إذ يتوفى طفل من خمسة أطفال بأمراض تمكن الوقاية منها قبل بلوغهم سن الخامسة، كما سيخفف من معاناة السكان بسبب تدهور مستوى الخدمات الصحية».