شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم خطة «دافوس» لمهارات المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، حيث ينعقد المؤتمر هذه السنة تحت شعار «الشركاء من أجل عالم متلاحم ومستدام».يمثل وفد الدولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إلى جانب 4 وزراء في الحكومة الاتحادية وعدد من المسؤولين في الإمارات.يمثل المنتدى الاقتصادي منصّة عالمية تجمع بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، و أكثر من 3000 شخصية ومسؤول في العالم.وتشارك دولة الإمارات خلال الجلسات الرئيسية في المنتدى، ومناقشة التحديات التي تواجه العالم في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد وريادة الأعمال والبيئة والثورة الصناعية الرابعة وغيرها، كما ستنظم دولة الإمارات جلسة نقاشية وحوارية للمرة الأولى خلال أجندة الاجتماعات بالتعاون مع دافوس يثري النقاش فيها أكثر من 50 شخصية دولية.ترتكز مجالات ومحاور النقاش للدورة الحالية في منتدى الاقتصاد العالمي على ستة مجالات رئيسية متنوعة، وهي: البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والمجتمع، والصناعة، والسياسات الحكومية.

تمثيل رفيع المستوى

يضم الوفد الإماراتي إلى منتدى دافوس العالمي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعبد الله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء.

كما يضم الوفد خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومريم عيد المهيري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومنى غانم المري نائبة رئيس مجلس دبي للإعلام، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

إعلان مشترك

يعتزم منتدى دافوس خلال دورته للعام الجاري، الإعلان عن خطته العالمية لتزويد مليار إنسان بمهارات جديدة وأكثر ملاءمة لسوق العمل وتأهيلهم لشغل وظائف خلال الأعوام العشرة المقبلة، فيما تعتزم دولة الإمارات خلال الحدث الإعلان عن مساهمتها ودعمها للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي يجعلها أول دولة تسهم في دعم هذا الهدف الاستراتيجي للمنتدى ومثالاً يحتذى من قبل الدول الأخرى.

وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول الداعمة لهذه المبادرة، وتأتي في إطار استكمال الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي التي تُرجمت من خلال اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين لإطلاق مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» في دولة الإمارات والمنطقة خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في مدينة داليان بالصين في يوليو الماضي، حيث تهدف المبادرة إلى إيجاد آليات للتعامل مع المتغيرات العالمية في سوق العمل نتيجة التحولات التكنولوجية المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة، وتقليص فجوة نقص المهارات تماشياً مع احتياجات سوق العمل.

كما سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي خلال هذه الدورة منصة جديدة أطلق عليها اسم «أبلينك» وهي منصة موازية للمنتدى، تستهدف تسريع إيجاد حلول لتحديات وقضايا العالم الأكثر إلحاحاً، وفق أهداف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة.

وستنضم الإمارات إلى حكومات أخرى وأصحاب الشأن من خلال استخدام المنصة لرفع تقارير تبين مدى التقدم الذي أحرزته الدولة في تحقيق هذه الأهداف، كما سيتم خلال الدورة الإعلان وإطلاق تقرير «مشاركة أصحاب المصالح من أجل عالم متماسك ومستدام» والذي يتناول 161 مشروعاً نموذجياً لتحقيق تطورات ملموسة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغيرها.

جلسة رئيسية للإمارات

للمرة الأولى تنظم دولة الإمارات ضمن منتدى دافوس جلسة حوارية خاصة بها بعنوان «الريادة في الاستعداد للمستقبل والحوكمة»، حيث ستجمع هذه الجلسة قادة من القطاعين الخاص والعام ومن الأكاديميين لمناقشة حلول لأهم قضايا الحوكمة في الثورة الصناعية الرابعة، وتعتبر هذه الجلسة فرصة لإبراز الجهود المشتركة التي يبذلها منتدى دافوس ودولة الإمارات في تبنيهما لملف استشراف المستقبل، كما تبرز الإمارات كنموذج يحتذى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيشارك في إثراء هذه الجلسة 50 مسؤولاً من مختلف دول العالم، ويتحدث فيها وفد دولة الإمارات ممثلاً في أحمد بلهول الفلاسي، والدكتور ثاني الزيودي، ومنى المري وعبد الله بن طوق، وخلفان بالهول.

Advertisements

دبي طريق الحرير

من جانب آخر، يشارك كل من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في جلستين خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سيتحدثان تحت مظلة المحور الاقتصادي في جلسة بعنوان «دبي طريق الحرير، إعادة اختراع التجارة واللوجستيات».

ويشارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في جلسة بعنوان «مجلس الإدارة الجيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وندوة «تحفيز الابتكار الدائري»، وندوة أخرى بعنوان «الوتيرة من رفع المستوى إلى التأثير الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري»، وتأتي مداخلاته كلها ضمن المحور البيئي للمنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة عنوانها «التحرك الآن من أجل تحديات مناخية وبيئية طارئة».

كما يشارك الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة في المحور المجتمعي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في جلسة عنوانها «كيفية إعادة بناء المهارات وتطويرها لدى مليار شخص خلال السنوات العشر المقبلة»، وسيقدم عدداً من المداخلات في عدد من الجلسات الموازية تحمل العناوين التالية «مستقبل التعليم، أجندة جديدة تنتظر التنفيذ» و«الشرق الأوسط في الثورة الصناعية الرابعة» و«تعريف التعليم.. النسخة الرابعة» و«منصة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد» و«اجتماع استراتيجية المجتمع».

ويشارك عبد الله بن طوق، في محور التكنولوجيا، حيث يتحدث في مجالين الأول بعنوان «الشرق الأوسط في الثورة الصناعية الرابعة» والثاني بعنوان «قمة حوكمة التكنولوجيا العالمية».

أما منى غانم المري، فستشارك في المحور المجتمعي من منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كمتحدث في ندوة بعنوان «مستقبل المساواة بين الجنسين: خطة عمل جديدة للتنفيذ»، وسيتم من خلال الجلسة تسليط الضوء على إنجاز دولة الإمارات في تحقيق إنجاز مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن تقرير منظمة الأمم المتحدة.

ويشارك خلفان بلهول، في المحور التكنولوجي ضمن أجندة المنتدى، الأولى بعنوان «قمة حوكمة التكنولوجيا العالمية» والثانية بعنوان «مناقشة تدفق البيانات العابرة للحدود».

(وام)



وفد الإمارات



* سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان

* سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

* محمد بن عبدالله القرقاوي

* سلطان بن سعيد المنصوري

* الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

* الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي

* عبد الله بن طوق

* خلدون خليفة المبارك

* محمد خليفة المبارك

* محمد علي محمد الشرفاء الحمادي

* مريم عيد المهيري

* سلطان بن سليم

* منى غانم المري

* خلفان بلهول