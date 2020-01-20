شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاً من دور الإيواء.. «العمل» تنقل 60 يتيماً من مختلف المناطق لـ «بيوت نموذجية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، اكتمال البیت العاشر والمكمل للمرحلة الأولى من مشروع “البیوت الاجتماعیة” في جدة، ونقل 60 يتیماً ما بین ذكور وإناث من مناطق مختلفة شملت الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقیة، القصیم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخیل، إن المشروع يستھدف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمھم من المقیمین في الدور الإيوائیة التابعة للوزارة في جمیع المناطق، وذلك لتعزيز إشراكھم مع كافة فئات المجتمع وتحقیق الحیاة الكريمة لھم.

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يذكر أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا مبادرة “البیوت الاجتماعیة” ضمن مبادرات “بناء وتمكین”، لنقل الأيتام من جمیع الفئات العمرية تدريجیاً من دور الإيواء إلى بیوت اجتماعیة نموذجیة وفق معايیر وضوابط محددة.