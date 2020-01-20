شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. «قياس» يعلن إعادة جدولة مواعيد اختبار التحصيل للفترة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، اليوم الإثنين، إعادة جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية؛ نظراً لتقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي.

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وقال المركز، في بيان له، إنه سيفتح التسجيل في الاختبار يوم غد الثلاثاء الموافق 21 يناير بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة، موضحا أن من لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية إلى أنه سيتم تعديل الموعد آليا إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل مسبقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.

وتابع المركز أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني، فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية “الثالث الثانوي”.

وأضاف المركز الوطني للقياس أنه ينبغي على الطالب تحديث معلوماته عند دخول ملفه، ليظهر له الاختبار.