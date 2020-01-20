شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والناتو يبحثان التعاون العسكرى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ، اليوم الإثنين ، مع المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الأطلسي الجنرال هانس-ويرنير فييرمان ، بمقر القيادة العامة بالرباط ، التعاون العسكري بين الجانبين.

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وأعرب الجانبان ، وفقا لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم الإثنين ، عن ارتياحهما لمستوى ومتانة وجودة واستدامة التعاون الثنائي، مجددين الرغبة المشتركة على تعزيزه وتعميقه أكثر من خلال تبادل التجارب والخبرات.

وأوضح البيان أن زيارة الجنرال هانس-ويرنير فييرمان تندرج في إطار الإعداد للتدريب الإقليمي للحلف "ريجيكس 20" الذي سيقام بالمغرب في شهر نوفمبر المقبل، ويهدف إلى تحسين إمكانيات العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي واستعداد القوات.

يشار إلى أن المغرب ، الذي له ضابط اتصال عسكري دائم لدى الحلف الأطلسي ، انضم سنة 2016 إلى منصة العمل المشترك لمنظمة حلف شمال الأطلسي من أجل تشجيع قابلية عمل مشترك مكثف في العمليات والمهام التي يقودها حلف شمال الأطلسي ، وفي سنة 2017 أبرم المغرب والحلف الأطلسي اتفاقا لتعزيز الأمن الإلكتروني.