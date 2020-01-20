الرئيس التونسي يكلف "إلياس الفخفاخ" بتشكيل الحكومة

تونس/ الخليج 365

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، "إلياس الفخفاخ"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر يبدأ الثلاثاء.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "الفخفاخ سيتولى تكون الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر، ابتداء من الثلاثاء 21 (يناير/كانون الثاني الجاري)، وهي مهلة غير قابلة للتجديد".

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