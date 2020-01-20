رئيس وزراء الصومال يشيد بدعم تركيا التنموي لمقديشو

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الصومالي، حسن علي خيري، بدعم تركيا الصومال رغم المحاولات الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الإثنين، مع سيراكتين أكسن، رئيس شركة "اينيز" للبناء التركية، التي تعرض موقع مؤقت لها لتفجير انتحاري السبت، في منطقة "بودبودكا" بمدينة افجويى، بإقليم شبيلى السفلى، جنوبي الصومال، حسب مراسل الخليج 365.

وقال خيري: "نشكر تركيا حكومة وشعبا على تضحيتها بدعم المشاريع التنموية في البلاد من أجل المساهمة في استقرار الصومال".

وأشار أن القوات الحكومية ستضاعف مسؤوليتها لحماية أمن موظفي شركة "اينيز" العاملة في مشروع بناء الشارع الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلى السفلى.

وأعرب عن تمنيه الشفاء العاجل للموظفين الأتراك الذين أصيبوا جراء التفجير الإرهابي.

من جهته، قال سراكتين أكسن، رئيس شركة "اينيز"، إن دعم الحكومة والشعب الصومالي يشجع شركته على مواصلة مشروع بناء الشارع الحيوي الذي يربط مقديشو بإقليم شبيلي السفلى.

وأضاف أكسن، أن المحاولات الإرهابية لن تثنيهم عن دعم المشاريع التنموية للصومال.

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والسبت، استهدف انتحاري يقود سيارة منطقة كانت تضم نقطة تفتيش أمنية حكومية وموقعا مؤقتا لشركة "اينيز" التركية، ما أدى إلى إصابة 17 بينهم 6 مواطنيين أتراك كانوا يعملون للشركة.

ولاحقا، أعلنت "حركة الشباب" الإرهابية، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.

يذكر أن شركة "اينيز" تعمل على مشروع بناء الشارع الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلى السفلى بتمويل صندوق قطر للتنمية.

وكانت الخارجية التركية قد أدانت بأشد العبارات التفجير الإرهابي.

وجددت الوزارة في بيان، السبت، التأكيد على وقوف تركيا إلى جانب حكومة وشعب الصومال الصديقة والشقيقة.

وشددت على أن تركيا ستواصل بكل تصميم الدعم الذي قدمته لغاية اليوم، من أجل تأسيس السلام والاستقرار في الصومال بأسرع وقت، ونهضة هذا البلد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.