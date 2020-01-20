لطمأنة رجال الأعمال.. موريتانيا بصدد تشكيل مجلس أعلى للاستثمار

نواكشوط/ محمد البكاي / الخليج 365

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الإثنين، أن بلاده بصدد تشكيل مجلس أعلى للاستثمار من أجل طمأنة رجال الأعمال.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة ضمن فعاليات القمة الاستثمارية البريطانية-الإفريقية التي انطلقت الإثنين في العاصمة لندن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وقال ولد الغزواني "نعمل على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار تابع لرئاسة الجمهورية، من أجل طمأنة المستثمرين"، مشيرا أن نواكشوط "تطبق سياسة لتطوير وتقوية القطاع الخاص".

وأشار إلى أن بلاده "تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة في العديد من المجالات الحيوية".

وأوضح ولد الغزواني "نتوفر على موارد مهمة من الحديد والنحاس والذهب، إضافة إلى اكتشافات مهمة في مجال الغاز".

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وأشار إلى أن موريتانيا تمتلك مساحات هائلة تصلح للزراعة، تقدر بحوالي نصف مليون هكتار موزعة على أرجاء البلاد، إضافة إلى امتلاكها لثروة حيوانية هائلة تقدر بـ 27 مليون رأس.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الموريتاني، مباحثات مع رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، على هامش القمة.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن المباحثات تناولت أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والمملكة المتحدة وأهمية الشراكة بينهما، ودور قمة لندن الحالية في الدفع بهذه العلاقة لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت في لندن القمة الاستثمارية البريطانية-الإفريقية، بمشاركة رجال أعمال من بريطانيا ودول إفريقيا، وعدد من قادة دول القارة، والمؤسسات الدولية، ورواد الأعمال الشباب.

وتستعرض القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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