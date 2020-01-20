"حماس" تدين استبعاد إسرائيل الشيخ عكرمة عن "الأقصى"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أدانت حركة "حماس"، الاثنين، قرار إسرائيل استبعاد خطيب "الأقصى"، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد المبارك.
والأحد، سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ عكرمة صبري، أمرًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.
وقالت الحركة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سياسة العدو في إبعاد المقدسيين، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات كافة".
وشددت على أن "كل هذه الإجراءات لن تغير من هوية مدينة القدس الفلسطينية العربية، وستبقى عاصمة لفلسطين".
ولفتت إلى أن "إجراءات الاحتلال بحق علماء القدس ورجالها ونسائها كافة، لن تثنيهم عن مواصلتهم مقاومة الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق القدس والمقدسات".
والأحد، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزل الشيخ عكرمة، وسلمته أمرا بالحضور للتحقيق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية خطيب الأقصى عن المسجد، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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