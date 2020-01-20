شاهد .. وفاة مريضة بعد خروج دود من جهاز التنفس

صحيفة الخليج الالكترونية

توفيت اليوم (الإثنين) المريضة التي فتحت إدارة الشؤون الصحية بجدة تحقيقاً بشأن ما رصده ذووها من خروج “دود” من أنبوب التنفس الخاصّ بها.

وكانت المريضة قد دخلت مستشفى الثغر العام إثر تعرضها لجلطة سببت لها وفاة دماغية، واتهم ذووها المستشفى بالإهمال وعدم المبالاة.

وتبين – بحسب مصادر بأن “الدود” عبارة عن يرقات الكيسة المذنبة، وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي.