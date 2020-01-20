“ترامب” : التهم الموجهة لي باطلة وسخيفة

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) مجلس الشيوخ إلى تبرئته على وجه السرعة ورفض “التهمتين الباطلتين” اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
ووصف “ترامب” في ملخص تنفيذي لإفادته نشر اليوم التهمتين بأنهما “إهانة للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية”، معتبراً أن “تهمة تعطيل عمل الكونجرس سخيفة وخطيرة”، وفقاً لـ”رويترز”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة مجلس الشيوخ التي ستبدأ غداً.
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