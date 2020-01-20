“عبدالعالي امحمدي” أبهاوي حتى نهاية عام 2022م

ابها جددت إدارة النادي عقد حارس المرمى “⁧‫عبدالعالي امحمدي ‬⁩” لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعباً أبهاوياً حتى نهاية 2022 م .

وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الإحتراف بالنادي محمد أبو حثره .

وعبر امحمدي عن سعادته بتجديد عقده مع ⁧‫نادي أبها‬⁩ واعداً بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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