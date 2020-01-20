نادي أبها يقيم منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية

ابها

أقيم اليوم منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية بحضور وكيل أمارة عسير المساعد للشئون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي والذي نظمه نادي أبها في فندق قصر أبها لمدة يوم واحد.

وفور وصول راعي الحفل عزف السلام الملكي السعودي ثم البدء بالقرآن الكريم، عقبها ألقى رئيس نادي أبها الدكتور أحمد الحديثي كلمة رحب خلالها بالضيوف، وشكر أمير منطقة عسير تركي بن طلال على مايقدمه للنهوض برياضة المنطقة ولرئيس الهئية العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على متابعته المستمرة لتطوير الرياضة وموافقته على تنظيم وإقامة المنتدى، كما رحب بالضيوف من خارج المملكة .

تلاها كلمة لراعي المنتدى وكيل إمارة عسير المساعد للشئون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي ورحب فيها بالضيوف في منطقة عسير مقدماً شكره للهئية العامة للرياضة ولنادي أبها على إقامة المنتدى في الحوكمة الذي يستعرض خبرات من سبقونا فيها والإستفادة منهم لكي يتحقق الهدف ويكون هناك تنظيم للعمل الإداري والعمل على أهداف بعيدة المدى.

عقب ذلك كرمت إدارة النادي الراعاة والمتحدثين بدروع تذكارية .

وبدأ المنتدى في جلسته الأولى عن إستراتيجية هئية الرياضة لحوكمة الأندية السعودية برئاسة عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد العباس وبمشاركة مستشار سمو رئيس الهئية العامة للرياضة عبدالعزيز المسعد، و مدير الحوكمة بنادي ايفرتون الانجليزي بول مكنيولاس وتحدث عن التجربة الانجليزية في حوكمة الأندية الرياضية في ثلاثة محاور رئيسية كان أولها حماية المنظمة من المخاطر ووضع استراتيحيات وأهداف العمل وتطبيق ذلك بطريقة صحيحة .

وتطرق ثانيا إلى أن أهمية الحوكمة تكمن في حماية المنظمة وسمعتها وتوقع المخاطر مسبقاً ، وثالثا أن الحوكمة تحمي مصادر قوة الفريق وتصنع ثقة وإخلاص المشجعين كما أنها تحمي الموظفين واللاعبين والرؤساء في الفريق ،وكذلك فالحوكمة تقوي من ثقة الجهات الحكومية الداعمة للفريق .

أما السيد جيمس تاكر فقد تحدث عن تعليم الحوكمة للفريق من خلال البرامج التنفيذية وتشمل قرارات الاعتماد الداخلية والجودة ولا يتم الحصول على قرارات الاعتماد إلا عن طريق تطبيق معايير محددة من ضمنها اتقان اللغة الانجليزية والحصول على الموافقة الدولية والذكاء العاطفي . ، كما تحدث خلال الجلسة المدير التنفيذي لأكاديمية ورلد الرياضية العالمية جيمس تاكر وتحدث عن أهمية الحوكمة في التعليم والتدريب بالأندية الرياضية .

وفي نهاية الجلسة تم السماح للحضور بالنقاش والحوار مع المتحدثين .

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها مدير مركز حوكمة الشركات في جامعة الملك خالد الدكتور مريع الهباش وتحدث فيها مدير مكتب التدقيق الداخلي بمجلس دبي الرياضي خالد الشيزاوي عن مسرعات وتحديات حوكمة الأندية في المنطقة واستعرض عرضاً مرئياً عن ذلك وتحدث الدكتور مقبل بن جديع عن الحوكمة الرياضية وإنعكاساتها على التسويق الرياضي للأندية واستعراض بعض النماذج في التسوق للرياضي وأهميته للأندية وللجمهور وللشركات وكيفية التسويق الرياضي، وقبل نهاية الجلسة شارك الحضور في حوار مفتوح بين المتحدثين والحضور .

من جانبه، كرم رئيس نادي أبها مندوب نادي الفتح وذلك لحصول الفتح على المركز الأول مرتين متتالية في إستراتيجيات الحوكمة .