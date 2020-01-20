أمانة عسير تواصل اعمال المرحلة الرابعة في ازالة المباني المتداخلة بوادي المنسك

الخليج - سلمى القحطاني

ازالت أمانة منطقة عسير يوم امس الاحد نحو 952 م2 من التعديات الواقعة في وادي المنسك بمدينة أبها ، وإبعاد جميع ما يتعارض مع الوادي .

واوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الامانة واصلت اعمال ازالة التعديات على وادي المنسك بدء من يوم امس ، في المواقع الحرجة ، ضمن اعمال الازالة التي تقوم بها الأمانة للمرحلة الرابعة و ذلك بهدف توسعة مجاري السيول ، و انشاء العبارات ، لدرء مخاطر السيول ، وفق توجيهات سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، و بمتابعة مستمرة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، حرصا على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها ، بعد ان قامت فرق الرقابة الفنية بدورها بإزالة المباني المتداخلة مع الوادي و مازال العمل مستمر .

من جهته أشار مدير الرقابة الفنية المهندس محمد الخيري بأن حملة إزالة التعديات على الأودية مستمرة ، خصوصا وانها تشكل خطراً على الممتلكات وحياة المواطنين .

وأبان بأنه تم تشكيل فرق عمل لتواصل اعمال الإزالة للمباني المتداخلة مع وادي المنسك ضمن مرحلته الرابعة ، والتي تعتبر منطقة حرجة جداً في أوقات الأمطار ، و تدفق السيول ، مشيراً إلى أنه تم وضع خارطة طريق لتحرير المساحة المتبقية للوادي المنسك .