أمانة عسير تواصل اعمال المرحلة الرابعة في ازالة المباني المتداخلة بوادي المنسك

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الخليج - سلمى القحطاني
ازالت أمانة منطقة عسير يوم امس الاحد نحو 952 م2 من التعديات الواقعة في وادي المنسك بمدينة أبها ، وإبعاد جميع ما يتعارض مع الوادي .
واوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي بأن الامانة واصلت اعمال ازالة التعديات على وادي المنسك بدء من يوم امس ، في المواقع الحرجة ، ضمن اعمال الازالة التي تقوم بها الأمانة للمرحلة الرابعة و ذلك بهدف توسعة مجاري السيول ، و انشاء العبارات ، لدرء مخاطر السيول ، وفق توجيهات سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، و بمتابعة مستمرة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، حرصا على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها ، بعد ان قامت فرق الرقابة الفنية بدورها بإزالة المباني المتداخلة مع الوادي و مازال العمل مستمر .
من جهته أشار مدير الرقابة الفنية المهندس محمد الخيري بأن حملة إزالة التعديات على الأودية مستمرة ، خصوصا وانها تشكل خطراً على الممتلكات وحياة المواطنين .
وأبان بأنه تم تشكيل فرق عمل لتواصل اعمال الإزالة للمباني المتداخلة مع وادي المنسك ضمن مرحلته الرابعة ، والتي تعتبر منطقة حرجة جداً في أوقات الأمطار ، و تدفق السيول ، مشيراً إلى أنه تم وضع خارطة طريق لتحرير المساحة المتبقية للوادي المنسك .
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