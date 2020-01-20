مدير جامعة الملك خالد يصدر قرارات تعيين وتكليف جديدة

أروى عبدالله

أصدر معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من قرارات التعيين والتكليف، شملت:

تعيين الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل عميدًا لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

تعيين الدكتور عبدالرحمن صالح الصيعري عميدًا لكلية الصيدلة.

تمديد تعيين الدكتور علي محمد آل عبدالمتعالي وكيلًا لعمادة القبول والتسجيل.

تمديد تعيين الدكتور علي حسين الخالدي وكيلًا لعمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية.

تعيين الدكتور عبداللطيف جبران بن محسنة وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الصيدلة.

تمديد تكليف الدكتور محمد علي آل معيض وكيلًا لكليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط للدراسات العليا.

تكليف الدكتور أحمد محمد آل خيرة وكيلًا لعمادة التطوير والجودة بفرع الجامعة بتهامة.

تمديد تكليف الدكتور يوسف إبراهيم الزهراني وكيلًا لكلية التمريض بخميس مشيط للتطوير والجودة.

تعيين الأستاذ الدكتور ناصر عبدالله الشهراني وكيلًا للشؤون الأكاديمية بكلية التربية.

تكليف الدكتور مفلح بن زابن القحطاني مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إضافة إلى عمله متحدثًا رسميًّا للجامعة.

تمديد تكليف الدكتور محمد يحيى الفيفي مشرفًا عامًّا على إدارة النشر العلمي.

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تكليف الدكتور علي محمد هجري مشرفًا عامًّا على الإدارة العامة للشؤون القانونية.

تكليف الدكتور عبدالله عايض عسيري مشرفًا على وحدة المجلات والجمعيات العلمية.

تكليف الدكتورة جميلة سعيد القحطاني مساعدةً للمشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح – شطر الطالبات.

تكليف المحاضرة نورة عبدالقادر عامر مساعدةً للمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات – شطر الطالبات.

تكليف الأستاذ الدكتور سعيد صالح الرقيب مستشارًا لمدير الجامعة.

تكليف الدكتور ناصر منصور طيران مستشارًا لمدير الجامعة.

تكليف الدكتورة سعاد محمد القحطاني مستشارةً بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

تكليف الأستاذ عبدالرحمن علي حموض مديرًا عامًّا للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة.

تكليف الأستاذ محمد فرحان آل عبود مستشارًا لمدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

تكليف الدكتور حاصل معدي الأحمري رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تمديد تكليف الدكتور حمزة فايع آل فتحي منسقًا علميًّا لكلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بتهامة.

وقد هنأ معالي مدير الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.