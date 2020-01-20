شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تجاوب الطلاب مع تعلم «اللغة الصينية» في إحدى مدارس الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدريس اللغة الصينية بأحد مدارس البنين الثانوية، في الدمام بالمنطقة الشرقية.

وظهر خلال المقطع عدد من الطلاب يتحدثون عدة كلمات وجمل باللغة الصينية، في مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثانوية شرق الدمام، مثل تحية الصباح وكيف تتحدث عن نفسك واسمك باللغة الصينية.

وقال عدد من المعلمين خلال المقطع، إن الطلاب تجاوبوا بشكل جيد مع اللغة الصينية وردد العديد منهم كلمات باللغة الصينية بمهارة.

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وقال المعلم مشعل بن فيحان العتيبي خلال المقطع، إنه فخور بهذه الخطوة الجيدة لتدريس اللغة الصينية كمرحلة أولى، مضيفا أنها اللغة الثانية حول العالم وتسعى لأن تكون اللغة الأولى عالميا.

بينما قال المعلم خالد بن بدر العتيبي: “الحمد لله كان تجاوب الطلاب جيد في الحصص الأولى وفي المرحلة القادمة سيكون التجاوب أكبر بمشيئة الله”.