شكرا لقرائتكم خبر عن ديدان بـ«قطعة لحم» في أحد المحلات بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق من خلاله أحد الأشخاص تداول لحوم فاسدة داخل ملحمة في العاصمة الرياض. وظهر خلال المقطع، ملاحظة أحد عملاء المحل وجود “ديدان” داخل قطعة لحم وإبلاغه العامل الذي تظاھر بالاستغراب، وأخذ قطعة اللحم لیغسلھا. Advertisements وأوضح موثق المقطع، أن الملحمة تقع في أحد أحیاء غرب الرياض، في حین دعا عدد من متداولي المقطع أمانة الرياض للتدخل ومباشرة الحالة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

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